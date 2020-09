In clasament, Dinamo Kiev este pe primul loc, cu 4 puncte, dupa doua etape.Tot cu 4 puncte, dar pe locul 2, este Desna, insa ambele echipe au un meci in plus fata de celelalte adversare.Echipa lui Mircea Lucescu joaca, marti, cu Alkamar in turul 3 preliminar din Champions League