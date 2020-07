Prin ce au trecut fotbalistii de la CFR Cluj, dupa aparitia cazurilor de coronavirus, la echipa: " M-au izolat intr-o camera, unde stateam singur. Imi lasau mancarea la usa"

Fotbalistii campioanei nu au putut sa se antreneze 10 zile."O victorie foarte importanta. O victorie grea, muncita, sa nu te antrenezi 10 zile, e greu.M-au izolat intr-o camera, o saptamana stateam singur, imi aduceau mancarea la usa, psihic nu eram ok.Pe mine m-a deranjat foarte tare ce zice lumea, ca noi facem scenarii, sa nu jucam cu FCSB Sper sa ne revenim si sa facem o figura frumoasa la FCSB", a spus Andrei Burca la DigiSport Dan Petrescu este in spital, in continuare, dupa ce a fost testat pozitiv cu noul coronavirus."Este sub observatie medicala", au spus oficialii CFR-ului.