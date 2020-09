Probleme pentru Boloni in Belgia

Gazdele au condus cu 2-0, dupa golurile lui Smail Prevljak (minutul 35) si Jens Cools (53), inainte ca Sven Kums sa reduca din handicap in minutul 63. Zece minute mai tarziu, oaspetii au ramas in inferioritate numerica in urma eliminarii lui Michael Ngadeu-Ngadjui, fostul fundas al lui FC Botosani.Boloni a preluat-o pe Gent, vicecampioana Belgiei, dupa etapa a 2-a. Echipa are o victorie si doua esecuri in cele trei meciuri disputate sub comanda tehnicianului roman."Stim ca daca vrem sa regasim nivelul pe care ni-l dorim, uneori trebuie sa treci prin iad", a declarat dupa meci Boloni, citat de site-ul walfoot.be.Gent este provizoriu pe locul 15, din 18 echipe, cu doar 3 puncte. Eupen, cu 6 puncte, se afla pe locul 9. Lider este Sporting Charleroi, cu 12 puncte din patru jocuri.Gent o va intalni marti acasa pe Rapid Viena in turul 3 preliminar al Ligii Campionilor.