Romania, in urna 3 pentru tragerea la sorti a grupelor Campionatului European de tineret. Cu cine ar putea pica nationala lui Mutu

Pentru prima oara in istorie, la Campionatul European Under 21 vor fi prezente 16 formatii. Acestea vor fi impartite in patru grupe de cate patru echipe, cele mai bine clasate doua urmand sa se califice in faza sferturilor de finala. UEFA a anuntat urnele valorice:URNA 1SpaniaGermaniaFrantaAngliaURNA 2ItaliaDanemarcaPortugaliaTarile de JosURNA 3ROMANIACroatiaCehiaRusiaURNA 4ElvetiaIslandaSloveniaUngariaAvand in vedere statutul de tara gazda, Ungaria si Slovenia au fost desemnate cap de serie si au fost repartizate in Grupa A, respectiv Grupa B. Cu toate acestea, in cele doua grupe, nu se va afla alta formatie din Urna a 4-a, urmand ca aici sa fie desemnate prin tragere la sorti echipe din urnele 1, 2 si 3.Tragerea la sorti e programata la 10 decembrie, ora 13:30, ora Romaniei, la Nyon, si va fi transmisa in direct de UEFA TV.Meciurile din cele patru grupe ale competitiei se vor desfasura intre 24 si 31 martie 2021. Echipele calificate mai departe din grupe, primele doua clasate, vor lupta pentru titlul european in fazele eliminatorii programate in aceleasi doua tari, Ungaria si Slovenia, in perioada 31 mai - 6 iunie 2021.Romania va bifa anul viitor a treia prezenta la Euro U21, dupa cele din 1998 si 2019. Anul trecut, selectionata noastra s-a oprit in semifinale, dupa 2-4 cu Germania. In grupa, tricolorii au invins Croatia (4-1) si Anglia (4-2) si au remizat cu Franta (0-0).