Reactii dupa Astra- CFR 2-2 Alibec: "Vreau sa plec. Cred ca am mancat 10 tantari la meci", Petrescu: "Ciudat ce s-a intamplat in meciul Craiovei"

"Mie nu mi convine egalul. Puteam sa castigam pe final. Nu ne-au intimidat cei de la CFR.Jucam pentru noi, pentru echipa, daca nu avem voie in Europa.Jucam sa nu ne facem de ras, jucam pentru cei dragi.Imi doresc sa plec, nu pot sa stau la o echipa fara obiective. As vrea sa merg oriunde, dar sa fie stabilitate si sa jucam in cupele europene.Daca eram dupa bani, eram deja in China. Am mancat vreo 10 tantari in acest meci", a spus Denis Alibec la DigisportPetrescu pune egalul de la Giurgiu pe seama ghinionului."La cum s-a jucat, ne incurca foarte tare egalul acesta. Am avut ghinion mare.Meritam victoria, presiunea a fost mare, s-a ratat mult. Am jucat foarte bine. Presiunea acum este peste Craiova.Mi-as dori foarte mult ca in meciul cand vine Craiova la Giurgiu sa joace cu acelasi spirit, sa fie Budescu, Alibec si Fatai in teren.Mi se pare ciudat ce s-a intamplat la meciul Medias-Craiova, cum a luat Bus rosu.Sunt multe lucruri care se intampla si nimeni nu le vede", a declarat antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu la Digisport.