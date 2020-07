Reactii dupa CFR - Medias 2-0, Petrescu: "Toata tara vede cine trebuie sa castige campionatul. Suntem cei mai dezavantajati"

"Stiam ca va fi un meci greu. Echipa a jucat cu presiune maxima. De cand sunt eu nu a mai jucat cu o asa presiune, pentru ca eram pe primul loc.Boli a avut foarte multe probleme personale. El este invatat rau de alte persoane din jurul lui. A venit, a plecat.Boli uita de unde a plecat. L-am luat de la Viitorul cu un salariu mic. L-am adus aici, i-am dat un salariu bun, l-am luat in China pe milioane.Mi se pare incredibil ce se intampla in Romania.Cum e posibil sa arbitreze Hategan CFR- Medias si Barsan la Craiova - FCSB.Noi suntem cei mai dezavantajati in acest playoff. Ne asteptam si la urmatorul meci sa fim dezavantajati.Toata tara vede cine trebuie sa castige campionatul.Daca vor fi arbitrati asa, Craiova nu se va impiedica.Eu nu ma astept ca si Craiova sa se impiedice pentru ca e puternica din toate punctele de vedere", a spus Dan Petrescu la Digisport.