"Este un punct care se pune in clasament. Participam la un campionat compromis in totalitate, altii joaca, altii nu.Unii stau si se odihnesc.Ar fi fost normal ca finala Cupei Romaniei sa se desfasoare in conditii de echilibru. FCSB nu joaca, noi jucam din trei in trei zile", a spus Leo Grozavu la Digisport.