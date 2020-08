Reactii dupa Manchester City - Lyon 1-3: "Am castigat batalia tactica si batalia comunicarii.Am fost o mare echipa"

"Suntem mandri de ce am reusit. Sunt mandru de jucatorii mei. Am invins cu 3-1 una dintre echipele favorite la castigarea trofeului LC., asta inseamna ca am facut un meci foarte bun. Am fost buni in toate privintele, am castigat batalia tactica si batalia comunicarii. Am fost solidari, ne-am incurajat.Avem talent in aceasta echipa, am vazut o stare de spirit la nivel foarte inalt, un spirit colectiv incredibil. Este meritul jucatorilor. Asculta, au talent si il pun in serviciul echipei in acest moment. Asa procedeaza marile echipe. In aceasta seara, am fost o mare echipa", a spus Garcia, potrivit Le Figaro. Manchester City a ratat calificarea in semifinalele Ligii Campionilor, dupa ce a fost invinsa, sambata, la Lisabona, cu scorul de 3-1 (1-0), de Olympique Lyon. Echipa franceza este pentru a doua oara in penultimul act, dupa editia 2009/2010.