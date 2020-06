Real Madrid a invins Espanyol si s-a distantat la doua puncte de FC Barcelona

Ziare.

Casemiro a marcat in minutul 45, dupa o pasa cu calcaiul a lui Benzema.In urma acestui rezultat si dupa ce Barcelona s-a "impiedicat" la Celta Vigo, scor 2-2, Real Madrid s-a distantat in fruntea clasamentului LaLiga. Formatia antrenatad e Zinedine Zidane a acumulat 71 de puncte, iar catalanii, 69 de puncte.Podiumul este incheiat de Atletico Madrid , cu 58 de puncte, cu sase etape ramase de disputat din acest sezon.Espanyol este pe locul 20, ultimul, cu 24 de puncte, la zece puncte de Celta Vigo, de pe locul 17, care asigura mentinerea in primul esalon.