Real Madrid, apel catre suporteri. "Galacticii" le cer fanilor sa nu sarbatoreasca in strada o eventuala castigare a titlului

"Suntem foarte constienti de situatia dificila pe care o traim si de eforturile pe care societatea le desfasoara pentru a lupta contra efectelor pandemiei Covid-19. Daca echipa noastra va fi campioana, jucatorii nostri nu vor sarbatori la Piata Cibeles, lucru pe care il cerem si fanilor nostri", a anuntat Real Madrid.Real Madrid a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 2-1 (2-0), echipa Granada, in etapa a XXXVI-a a campionatului spaniol de fotbal LaLIga.Cu doua etape inaintea finalului sezonului si dupa noua victorii la rand, Real Madrid isi pastreaza avantajul de patru puncte in fruntea clasamentului.Madrilenii au acumulat 83 de puncte, iar FC Barcelona , ocupanta locului 2, are 79 de puncte.Real poate castiga, joi, titlul cu numarul 34 din istorie, primul din 2017, daca va invinge, pe teren propriu, echipa Villarreal