Real Madrid se apropie de titlu, dupa ce a invins la Getafe, scor 1-0

Sergio Ramos a marcat in minutul 79, din penalti.In alte meciuri de joi s-au inregistrat rezultatele:Eibar - Osasuna, scor 0-2;Real Sociedad- Espanyol Barcelona , scor 2-1.Dupa ce FC Barcelona a inregistrat a doua remiza consecutiva, 2-2, cu Atletico Madrid , Real Madrid s-a distantat la patru puncte in fruntea clasamentului. Echipa antrenata de Zinedine Zidane are 74 de puncte, iar FC Barcelona, 70, cu cinci etape ramase de jucat in acest sezon.Formatia Atletico Madrid ocupa locul 3, cu 59 de puncte, fiind urmata de FC Sevilla , 57 de puncte, Villarreal , 54 de puncte, si Getafe, 52 de puncte.