Real Madrid, tot mai aproape de titlu dupa a noua victorie la rand in Spania

Ferland Mendy '10 si Benzema '16 au marcat golurile invingatorilor, in timp ce pentru oaspeti a inscris Machis '50.Cu doua etape inaintea finalului sezonului si dupa noua victorii la rand, Real Madrid isi pastreaza avantajul de patru puncte in fruntea clasamentului.Madrilenii au acumulat 83 de puncte, iar FC Barcelona , ocupanta locului 2, are 79 de puncte.Real poate castiga, joi, titlul cu numarul 34 din istorie, primul din 2017, daca va invinge, pe teren propriu, echipa Villarreal Granada este pe locul 10, cu 50 de puncte.