LIVE Finala pentru EURO : Romania U21 - Danemarca U21 0 - 1. Laursen deschide scorul dintr-un penalty inventat

Romania joaca meciul pentru calificarea la Campionatul European de Tineret, contra Danemarcei.Nordicii sunt deja calificati, iar nationala lui Mutu are nevoie de o victorie pentru a merge sigur la EURO.Trimis de Mirel Radoi la tineret, Ianis Hagi poarta numarul 10 si este capitanul echipei nationale.Echipele de start:Romania U21: Vlad - Harut, Pascanu, Ciobotariu, Boboc- Morutan, Marin, Olaru - Matan - Costache, HagiRezerve: Aioani, Oprut, Itu, Simion, Carnat, Casap, Cimpanu, Petrila, VladoiuAntrenor: Adrian Mutu Danemarca U21: Christensen - Sery, Nelsson, Bech, Klitten - Laursen, Andersen, Nartey - Isaksen, Jensen, LindstromRezerve: Hermansen, Daramy, Holse, Madsen, Dyhr, Frederiksen, Nielsen, Torp, HausnerAntrenor: Albert Capellas HermsMinutul 1 - A inceput meciulMinutul 3- ocazie pentru Romania. Olaru suteaza spre poarta, dar retine portarul danezMinutul 14 - Jucatorii lui Mutu cer penalty, dar arbitrul nu acorda nimicMinutul 24 - Matan rateaza cu poarta in fata, portarul danez respinge incredibilMinutul 45 - Finalul primei reprizeMinutul 46 - A inceput repriza a douaMinutul 49 - Penalty pentru Danemarca, dupa o eroare incredibila a arbitrului, care muta un fault in suprafata de pedeapsa. Laursen deschide scorul