Ce au zis germanii dupa meciul incredibil de la Euro contra Romaniei

Nemtii sunt bucurosi dupa accederea in faza superioara a competitiei."Un punct, suficient! Respirati adanc. Echipa noastra U21 se califica in sferturile Campionatului European. 0-0 contra Romaniei in al treilea meci din grupa. E de ajuns pentru echipa lui Stefan Kuntz pentru a avansa, dar nu putea fi mai strans de atat.Germania, Olanda (6-1 contra Ungariei, in celalalt meci) si Romania au incheiat cu 5 puncte. La Campionatul European, doar clasamentul in trei conteaza in acest caz.Olanda a inscris un gol mai mult decat noi in aceste dueluri, astfel ca termina pe primul loc. In ceea ce priveste Germania si Romania, comparatie se face la golaveraj, care e in favoarea noastra", a scris Bild, citat de digisport Pe langa Germania, Olanda merge mai departe, in sferturile competitiei, dupa un 6-1 cu Ungaria, din ultimul meci.Chiar daca toate cele trei echipe, Germania, Olanda si Romania, au avut acelasi numar de puncte, golaverajul a facut diferenta.