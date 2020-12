Reactii dupa infrangerea Romaniei la Campionatul European de handbal feminin. "Apararea noastra a fost mai buna ca atacul"

"A fost primul nostru meci oficial, apararea noastra a fost mai buna ca atacul, apararea a fost mai buna.Cred ca va fi mai bine in continuare, ne dorim victoria in urmatorul meci. In seara asta, Germania a fost mai buna. Maine avem pauza, sper sa ne revenim si avem o victorie. De azi privim spre victoria din urmatorul meci", a spus Cristina Laslo.Nationala de handbal feminin a Romaniei a fost invinsa joi, la Kolding, de reprezentativa Germaniei, scor 22-19 (13-10), in meciul de deschidere al CE din Danemarca, disputat in grupa D.Din lotul tricolor au absentat Laura Moisa, carantinata in Danemarca dupa testare pozitiva, si Denisa Dedu, colega sa de camera, neinclusa intre cele 16 jucatoare pana la primirea celui de-al doilea rezultat al testarii.Crina Pintea nici nu a facut deplasarea, fiind testata pozitiv inaintea plecarii din tara.Germania a evoluat fara antrenorul principal Henk Groener pe banca, avand si acesta test pozitiv si nefiind prezent de la inceputul competitiei in Danemarca.La ultima editie a Campionatului European, nationala Romaniei s-a clasat pe locul 4, dupa 20-24 cu Olanda, in finala mica. Chiar inaintea acestei partide, capitanul nationalei tricolore, Cristina Neagu , a suferit o ruptura de ligamente in partida cu Ungaria, ratand lupta pentru medalii la CE.Podiumul editiei din 2018, care a avut loc in Franta, a fost ocupat, in ordine, de Franta, Rusia si Olanda.CITESTE SI: