LIVE 22:00 Incepe Campionatul European de tineret: Romania - Olanda. Ce echipa de start trimite Mutu in teren

Turneul se va desfasura in Ungaria si Slovenia dupa un sistem inedit, faza grupelor in luna martie, iar fazele eliminatorii in vara. UEFA a luat decizia ca la campionat european sa nu fie sistemul VAR.Conform gsp Adrian Mutu va incepe ofensiv contra nationale batave.Romania se afla intr-o grupa cu Olanda, Ungaria si Germania. Primele doua echipe clasate se califica in faza urmatoare.Romania1. A. Vlad - 16. Harut, 13. Ciobotariu, 4. Pascanu, 2. Boboc - 22. Olaru, 8. M. Marin, 11. A. Ciobanu - 10. Morutan, 9. G. Ganea, 20. MatanREZERVE: Aioani, Esanu, Chindris, Dragusin, Vladoiu, Oprut, Oaida, Dulca, Itu, Cimpanu, Oct. Popescu, Ad. PetreSELECTIONER: Adrian MutuCITESTE SI: