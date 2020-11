Romania urca pe locul 37 in clasamentul FIFA. Cum arata urnele pentru tragerea la sorti a preliminariilor Campionatului Mondial

Mai important, au revenit in primele 20 de echipe ale Europei, obtinand astfel sansa de a fi in urna a doua valorica la tragerea la sorti pentru Mondial din 7 decembrie.Cele 55 de reprezentative europene vor fi impartite atunci in 6 urne valorice, primele 5 de cate 10 echipe, ultima de 5 echipe.Vor fi stabilite, prin tragere la sorti, 10 grupe de cate 5 si 6 echipe.Castigatoarele celor 10 grupe se vor califica la CM 2022, ocupantele locurilor secunde vor intra intr-o serie de doua baraje pentru a stabili ultimele 3 tari europene calificate.Iata cum se vor prezenta urnele in 7 decembrie, pe baza clasamentului FIFA de azi:URNA 1Belgia, Franta, Anglia, Portugalia, Spania, Italia, Croatia, Danemarca, Germania, Tarile de JosURNA 2Elvetia, Tara Galilor, Polonia, Suedia, Austria, Ucraina, Serbia, Turcia, Slovacia, ROMANIAURNA 3Rusia, Ungaria, Irlanda, Cehia, Norvegia, Irlanda de Nord, Islanda, Scotia, Grecia, FinlandaURNA 4Bosnia-Hertegovina, Slovenia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Albania, Bulgaria, Israel, Belarus, Georgia, LuxemburgURNA 5Armenia, Cipru, Insulele Feroe, Azerbaidjan, Estonia, Kosovo, Kazahstan, Lituania, Letonia, AndorraURNA 6Malta, Moldova, Liechtenstein, Gibraltar, San Marino.CITESTE SI: