Reactii dupa dezastrul Romaniei de la Campionatul European de handbal feminin. "Ne-a lipsit poate atentia, concentrarea"

"Acum trebuie sa digeram totul, dupa care vom analiza ce s-a intamplat si vom vedea ce e de corectat. Pentru mine a fost o experienta unica, mi-am dorit sa ajung la un Campionat European, au fost emotii si m-am bucurat, chiar daca nu am avut un turneu reusit. Asta e situatia momentan.O prima concluzie ar fi ca ne-am dorit mult mai mult, sincer nu stiu ce a lipsit, poate atentia, concentrarea, sa nu fi avut atatea greseli... Putem scoate lucruri bune in formula aceasta, au fost jocuri bune pentru omogenizarea echipei pe viitor", a declarat Mazareanu.La randul sau, extrema Alexandra Dindiligan a spus: "Nu am avut timp destul pentru a pregati aceste meciuri . Multe fete au venit dupa pauza, dupa coronavirus.Tot incercam omogenizarea, din acest punct de vedere ne-au prins bine meciurile, ne-au ajutat, chiar daca am pierdut. Eu am fost foarte fericita cand am marcat primul gol.Am avut emotii, dar au trecut pe parcurs si am incercat sa ajut cat am putut echipa. Rezultatele nu ne-au ajutat deloc, dar atmosfera este buna intre noi. Fetele se inteleg bine, dar nu stiu ce nu a mers, e foarte greu cu omogenizarea jocului".Nationala de handbal feminin a Romaniei a fost invinsa marti, la Kolding, de campioana mondiala en-titre, Olanda, scor 35-24 (16-12), in ultimul meci din grupa II. Tricolorele au incheiat astfel cu 0 puncte, o singura victorie in competitie, cu Polonia, si locul 12 la general, cea mai slaba clasare din istoria participarilor la Campionatul European.Rezultatele complete ale Romaniei la CE din Danemarca: 19-22 cu Germania, 28-24 cu Polonia, 20-28 cu Norvegia, in grupa preliminara D, respectiv 20-25 cu Croatia, 24-26 cu Ungaria si 24-35 cu Olanda.In urma acestora, Romania incheie pe locul 6 in grupa II, cu 0 puncte, si locul 12 la general, aceasta fiind cea mai slaba clasare din istoria participarilor sale la CE.Marti se vor juca toate partidele ramase in ambele grupe, iar rezultatele vor stabili echipele calificate in semifinale si pe cele care vor juca pentru clasarea finala pe locurile 5-6. Alte meciuri de clasament final nu se mai disputa.Primele doua clasate in grupele principale vor juca semifinalele, in 18 decembrie, iar in aceeasi zi se vor confrunta si echipele de pe locurile 3, pentru clasarea finala pe locurile 5-6. Finalele pentru medalii sunt programate in 20 decembrie.Campioana europeana va obtine calificarea directa la CE2022, iar primele patru clasate vor fi, de asemenea, calificate la Campionatul Mondial 2021.La ultima editie a Campionatului European, nationala Romaniei s-a clasat pe locul 4, dupa 20-24 cu Olanda, in finala mica. Chiar inaintea acestei partide, capitanul nationalei tricolore, Cristina Neagu , a suferit o ruptura de ligamente in partida cu Ungaria, ratand lupta pentru medalii la CE.Podiumul editiei din 2018, care a avut loc in Franta, a fost ocupat, in ordine, de Franta, Rusia si Olanda.Detinatoarea recordului de titluri europene este Norvegia, cu 7 medalii de aur.Romania a participat pentru a 13-a oara la Campionatul European, din 14 editii, ratand o singura aparitie, in 2006. In 1998, a obtinut cea mai slaba clasare - locul 11, "depasita" in 2020, iar cea mai buna clasare a fost in 2010, cand a obtinut medalia de bronz. Clasarile complete: 1994 - locul 10, 1996 - 5, 1998 - 11, 2000 - 4, 2002 - 7, 2004 - 7, 2008 - 5, 2010 - medalie de bronz, 2012 - 10, 2014 - 9, 2016 - 5, 2018 - 4 si 2020 - 12.Delegatia Romaniei se intoarce in tara miercuri seara, la ora 20.20, cu o cursa aeriana de la Copenhaga.