S-a incheiat campionatul in Spania. Stim echipele care s-au calificat in cupele europene si echipele care au retrogradat

Castigatoarea titlului, Real Madrid, si echipele de pe pozitiile 2, 3 si 4 - FC Atletico Madrid si FC Sevilla - vor juca in grupele Ligii Campionilor.Formatiile de pe locurile 5 si 6, Villarreal si Real Sociedad, vor evolua in grupele Ligii Europa, iar Granada - locul 7, va participa in turul doi preliminar al Ligii Europa.Au retrogradat ultimele trei clasate: Leganes (locul 18), Mallorca (19) si Espanol (20).Rezultate din ultima etapa a campionatului Spaniei:Villarreal - Eibar 4-0Au marcat: Anguissa '71, Moreno '86, '89, Gomez '90+4Real Valladolid - Betis Sevilla 2-0Au marcat: Guardiola '45+1, Plano '63Leganes - Real Madrid 2-2Au marcat: Gil '45+1, Assale '78 / Ramos '9, Asensio '52Atletico Madrid - Real Sociedad 1-1Au marcat: Koke '30 / Januzaj '87FC Sevilla - Valencia 1-0A marcat: Reguilon '55Levante - Getafe 1-0A marcat: Coke '90+9Granada - Athletic Bilbao 4-0Au marcat: Soldado '29, Puertas '55, Fernandez '67, Montoro '90+3Osasuna - Real Mallorca 2-2Au marcat: Lopez '21, Perez '68 / Agbenyenu '45+1, Budumir '65Espanol Barcelona - Celta Vigo 0-0