Mohamed Salah l-a depasit pe Steven Gerrard si a devenit golgheterul all-time al lui Liverpool in Liga Campionilor

Salah a marcat golul sau cu numarul 22 in Liga Campionilor, in tricoul echipei Liverpool, in meciul pe care formatia engleza l-a terminat la egalitate, scor 1-1, in deplasare, cu Midtjylland.Atacantul egiptean a avut nevoie doar de 55 de secunde pentru a inscrie cel mai rapid gol al actualei editii a Ligii Campionilor.Steven Gerrard are 21 de goluri marcate pentru clubul din Liverpool in Liga Campionilor.Campioana Angliei s-a calificat in optimile de finala ale competitiei de pe primul loc al Grupei D, din care au mai facut parte, Atalanta, de asemenea, calificata, si Ajax, care va evolua in 16-imile Ligii Europa.