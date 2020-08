Scandal la CFR Cluj, intre doi titulari: "Arlauskis este un ipocrit. E un om cu doua fete"

Doi jucatori s-au certat rau, dupa meciul de la Craiova."Cred ca e momentul sa ne trezim toti. Toate cluburile din Romania au probleme cu banii. Nu mi se pare normal ca cineva sa profite de COVID. Suntem campionii Romaniei si trebuie sa avem si respect, de aia am vrut sa trag un semnal de alarma. Nu pot sa ma schimb eu, iar cand ceva e in neregula trebuie sa spun.Sincer, m-a surprins un pic. Daca tin bine minte, in luna mai, Arlauskis nu era langa noi pentru ca nu era fericit cu banii pe care i-a primit, iar acum e moralist. Eu am respectat contractul meu.Chiar m-a surprins reactia lui Arlauskis. Imi asum critica de jucator, dar cand cineva ma face praf in presa ca nu am caracter... a gresit persoana Arlauskis. Arlauskis a fost primul care a cerut respect si banii, dar acum se schimba la 180 de grade, inseamna ca esti cam ipocrit. Un om cu doua fete.In 3 ani de zile nu am vazut asta, ci abia acum. Am pierdut o gramada de bani cu care puteam face chestii frumoase. Nu este vorba de bani, ci de respect. Eu consider ca am respectat Clujul si iubesc Romania. Chiar ma simt atacat de un om de la care nu ma asteptam. Daca vrei sa faci performanta, ceva trebuie schimbat", a declarat Djokovic la ProSport.Arlauskis il atacase pe croat, imediat dupa castigarea campionatului de catre CFR Cluj."Banii la CFR Cluj sunt un subiect mai dificil. La Djokovic a fost o iesire neinspirata intr-un moment nepotrivit. Era momentul sa ne bucuram de trofeu nu sa spuna imediat dupa meci detalii din bucataria noastra.E treaba lui. Eu ii respect parerea, dar stim toti prin ce situatie trec cluburile. Trebuie sa intelegem si sa avem caracter, atat la bine, cat si la greu. Daca e un moment dificil trebuie sa sustinem clubul si sa rabdam putin. Nu cred ca Djokovic murea de foame", a sspus fostul portar al CFR-ului, la Digisport.