Care sunt semifinalele Campionatului European de tineret, competitie unde Romania a fost eliminata din grupe

La finalul a 90 de minute de joc, Portugalia si Italia erau la egalitate, scor 3-3. In prelungiri, portughezii s-au impus, scor 5-3. Pentru portughezi au punctat Mota '6, '31, Ramos '58, Jota '109 si Conceicao '119, in timp ce pentru italieni au inscris Pobega '45+1, Scamacca '60 si Cutrone '89.Dupa 90 de minute, Danemarca si Germania erau la 1-1. Dupa 120 de minute de joc, scorul era 2-2, astfel ca s-a trecut la executarea loviturilor de departajare.Pentru Danemarca au marcat Faghir, in minutul 69, si Nelsson '108 (penalti), in timp ce pentru nemti au punctat Nmecha '88 si Burkardt '100.La loviturile de departajare s-a impus Germania, scor 6-5.In semifinale, la 3 iunie, Portugalia va juca impotrva Spaniei, iar Germania va intalni Olanda.Echipa batava este cea care a scos Romnia din cursa, dupa 1-1, in grupe, rezultat ce a calificat "portocala mecanica" in sferturi.