Serie A, campionatul cu cele mai multe goluri marcate din Top 5 european

Campionatul italian a dat anul acesta si cel mai prolific marcator, in persoana atacantului Ciro Immobile, care va intra in posesia trofeului Gheata de Aur gratie celor 36 de goluri reusite pentru Lazio Roma De mentionat ca echipele din Serie A au marcat cu peste 200 de goluri mai mult decat formatiile din campionatul Spaniei pe parcursul editiei 2019-2020, in acelasi numar de meciuri (380), in conditiile in care cluburile din La Liga erau renumite pana acum pentru apetitul lor ofensiv.In privinta mediei de goluri, Bundesliga sta insa cel mai bine, echipele din campionatul Germaniei inscriind in total 982 de goluri in 306 partide, respectiv 3,21 goluri pe meci (fata de 3,04 goluri pe meci in Serie A), in conditiile in care cluburile germane au disputat mai putine jocuri decat cele italiene.Iata cum se prezinta statisticile realizate de EFE:Media de goluri pe competitie:1. Bundesliga (Germania): 3,21 (982 goluri in 306 partide)2. Serie A (Italia): 3,04 (1.154 goluri in 380 partide)3. Premier League (Anglia) 2,72 (1.034 goluri in 380 partide)4. Ligue 1 (Franta): 2,52 (704 goluri in 279 partide)5. La Liga (Spania): 2,48 (942 goluri in 380 partide)Media de goluri a celor mai buni cinci marcatori ai sezonului:1. Serie A: 25,8 (Immobile 36; Cristiano Ronaldo 31; Lukaku 23; Caputo 21; Muriel 18)2. Bundesliga: 22 (Lewandowski 34; Werner 28; Sancho 17; Weghorst 16; Hennings 15)3. Premier League: 21,2 (Vardy 23; Aubameyang 22; Ings 22; Sterling 20; Salah 19)4. La Liga: 17 (Messi 25; Benzema 21; Gerard Moreno 18; Luis Suarez 16; Raul Garcia 15)5. Ligue 1: 15,6 (Mbappe 18; Ben Yedder 18; Moussa Dembele 16; Neymar 13; Oshimen 13)De mentionat ca liga franceza de fotbal a fost oprita dupa disputarea a doar 279 de meciuri din cele 380 prevazute initial.