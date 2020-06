Singurul marcator irakian la Campionatul mondial de fotbal a decedat din cauza noului coronavirus

Ziare.

Anuntul mortii sale a venit cu doar cateva ore inainte sa fie transferat cu avionul in Iordania.Ahmed Radhi a fost internat la Bagdad, in urma cu o saptamana, dupa ce a fost testat pozitiv cu virusul Sars-CoV-2. El a parasit spitalul, joi, dupa ce sanatatea lui s-a imbunatatit. Insa a fost nevoie sa fie reinternat in aceeasi zi.Ahmed Radhi a fost unul dintre cei mai buni marcatori ai echipei nationale, care a inscris singurul gol al reprezentativei tarii sale la turneul final al Cupei Mondiale, in 1986, in Mexic, impotriva Belgiei (scor 1-2).De asemenea, el a condus Irakul la victoria in Cupa Golfului in 1984 si mai ales in 1988, cand a fost desemnat fotbalist asiatic al anului.In 2006, el a fugit din Irak in Iordania, in timp ce tara sa s-a confruntat cu un val de in violente dupa invazia Statelor Unite din 2003. El a revenit in anul urmator, pentru o cariera in politica, devenind membru al parlamentului, apoi a esuat la alegerile din 2014 si 2018, cand a candidat pe lista Aliantei Nationale, o coalitie a personalitatilor sunnite si siite.