Spectacol in Italia oferit de Napoli si Milan

Di Lorenzo '34 si Mertens '60 au marcat golurile gazdelor, iar pentru milanezi au inscris Hernandez '20 si Kessie '73.Saelemaekers (AC Milan) a fost eliminat, in minutul 88.Napoli si AC Milan sunt vecine de clasament, pe locurile 6 (52 de puncte), respectiv 7 (50 de puncte). Locul 7 este ultimul care asigura participarea in viitoarea editie a Ligii Europa.Lider este Juventus, cu 76 de puncte, urmata de Lazio, cu 68 de puncte, de Atalanta, cu 67 de puncte, de Inter Milano , 65 de puncte (un meci mai putin) si AS Roma , 54 de puncte.