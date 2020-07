Spectatorii ar putea reveni pe stadioanele din Premier League incepand cu 1 octombrie

"Data de 1 octombrie este, cu siguranta, tinta pe care o avem in vedere. Dorim sa avansam putin cate putin si lucram pentru a stabili un plan coerent si responsabil", a declarat demnitarul britanic."Exista anumite provocari particulare, legate de anumite sporturi. Oamenii trebuie sa realizeze ca daca nu va exista un comportament responsabil, nu va fi lume pe stadioane. Trebuie sa isi asume aceasta responsabilitate personala si sa realizeze ca daca nu se vor comporta in mod corespunzator, risca jocul pentru toata lumea", a adaugat Huddleston.Meciurile din Supercupa Angliei si Superliga feminina sunt considerate ca evenimente-test, insa Nigel Huddleston i-a avertizat pe fanii fotbalului ca daca nu vor respecta regulile de distantare sociala la aceste jocuri, ar putea impiedica redeschiderea stadioanelor pentru public.Ministrul a subliniat, de asemenea, ca Premier League ar trebui sa faca mai mult pentru a ajuta cluburile din ligile inferioare sa supravietuiasca impactului pandemiei de coronavirus si a avertizat ca guvernul nu poate continua sa ajute la nesfarsit prin schema de imprumuturi.Editia din acest an a Supercupei Angliei (Community Shield) se va disputa pe stadionul Wembley, la sfarsitul lunii viitoare, intre campioana FC Liverpool si castigatoarea Cupei Angliei, in finala careia se vor infrunta echipele londoneze Chelsea si Arsenal, in data de 1 august, pe aceeasi arena.