Sumudica, victorie de rasunet in Turcia. Maxim a dat un gol pentru Gaziantep

Unul dintre golurile invingatorilor a fost marcat de Alexandru Maxim, in minutul 40, din penalti. Celelalte goluri au fost inscrise de Vetrih '11 si Ozer '90+6.Pentru Fenerbahce a inscris Pelkas, in minutul 24.Maxim a jucat pana in minutul 87, el fiind inlocuit cu autorul golului de 3-1, Ozer.Tot la Gaziantep FK, Alin Tosca a jucat pe toata durata partidei.Echipa celor trei romani ocupa locul patru in clasament, cu 21 de puncte, iar Fenerbahce este pe trei, cu 23 de puncte.