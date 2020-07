Surse Ziare.com: Nimeni sa nu retrogradeze din Liga 1, patru echipe din Liga 2 sa promoveze. Exista un singur obstacol in acest scenariu

Pana pe 3 august, Federatia Romana de Fotbal trebuie sa anunte echipele participante in cupele europene.Greu de crezut ca acest termen va fi indeplinit, mai ales ca sunt peste 20 de cazuri la CFR Cluj si inca trei cazuri de coronavirus la Universitatea Craiova Tot mai multe voci din fotbalul romanesc afirma ca acest sezon din Liga 1 nu se va putea temina din cauza pandemiei.Conform unor surse Ziare.com, sefii din fotbalul romanesc vor sa intrerupa campionatul si nici o echipa din Liga 1 sa nu retrogradeze.Mai mult, ei vor ca primele patru echipe din Liga 2 sa promoveze si in sezonul viitor sa fie un campionat cu 18 echipe.Multi oameni din fotbal sustin aceasta idee, insa singurul obstacol este cel din partea detinatorului de drepturi tv, care nu doreste sub nici o forma sa se intrerupa acest campionat.In plus, a amenintat ca va cere despagubiri uriase Ligii.La sfarsitul lunii iulie, va fi o Adunare Generala cu oamenii din Liga 1, unde se vor lua decizii importante pentru fotbalul romanesc.