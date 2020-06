Final de sezon in Germania: Leipzig si Gladbach prind ultimele locuri de Champions League, Bremen merge la baraj.

Ziare.

Dortmund incheie sezonul pe locul 2, Leipzig a terminat pe 3, Gladbach prinde ultimul loc de Champions League si termina pe 4. Leverkusen, Hoffenheim si Wolfsburg merg in Europa League.Paderborn si Dusseldorf merge in liga secunda, in timp ce Werder Bremen merge la baraj.Rezultate finale, ultima etapa Dortmund- Hoffenheim 0-4Wolfsburg - Bayern 0-4Gladbach - Hertha 2-1Leverkusen - Mainz 1-0Augsburg - Leipzig 1-2Union Berlin - Dusseldorf 3-0Frankfurt - Paderborn 3-2Bremen - Koln 6-1Freiburg - Schalke 4-0