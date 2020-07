Un meci din campionatul japonez, amanat dupa ce doi jucatori au fost testati pozitiv cu virusul Sars-CoV-2

Ei sunt de la echipa Nagoya Grampus, iar partida de pe teren propriu cu Sanfrecce Hiroshima era programata, duminica, in etapa a VII-a a J-League.Aceasta amanare survine dupa o crestere a numarului de cazuri de coronavirus in Japonia, in special in zonele metropolitane precum Tokyo sau Osaka. In ciuda protocolului strict de sanatate pentru reluarea fotbalului, a baseball-ului si a sumo-ului, cu un numar limitat de spectatori, fundasul Kazuya Miyahara a dezvoltat simptome vineri (febra si dureri de cap) si a efectuat un test pentru coronavirus, al carui rezultat a fost pozitiv.Clubul a testat apoi cei 60 de jucatori legitimati, antrenori si oficiali si au fost detectate alte doua cazuri pozitive, un jucator si un antrenor, care sunt asimptomatici.J-League trebuie sa stabileasca o noua data pentru intalnirea amanata si a mentinut celelalte opt meciuri programate duminica.