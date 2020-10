Ungaria, Macedonia de Nord si Irlanda de Nord s-au calificat in finala barajului pentru EURO

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Ungaria a invins Bulgaria, scor 3-1, prin golurile reusite de Orban '17, Kalmar '47 si Nikolic '75, respectiv Iomov '89.Ungaria va juca pentru un loc la Euro-2021 cu Islanda, care a trecut de Romania, scor 2-1.Macedonia de Nord a invins Kosovo, scor 2-1, dupa golurile marcate de Kololli (autogol '16), Velkovski '33, respectiv Hadergjonaj '29.Macedonenii lupta petru Euro-2021 cu Georgia.Serbia s-a calificat si ea in finala barajului, dupa ce a invins in prelungiri pe Norvegia cu 2-1.Sarbii vor intalni Scotia, care a batut Israelul la penalty-uri, 1-0.Si Irlanda de Nord s-a calificat in finala barajului pentru EURO, dupa ce a batut la lovituri de departajare, in Bosnia, cu 2-1.Britanicii vor intalni in finala Slovacia, care s-a calificat tot dupa penaltyuri, invingand Irlanda, cu 1-0.Partidele din play-off ar fi trebuit sa se joace in martie, dar au fost amanate pentru aceasta toamna, din cauza pandemiei de coronavirus.