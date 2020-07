Veste buna pentru Dinamo: va juca cu Voluntari, duminica

"Dinamo a primit, astazi, un raspuns favorabil de la DSP Ilfov, cel mai probabil meciul cu Voluntari va avea loc duminica si in cadrul Adunarii Generale a LPF vom discuta despre modificarea calendarului competitional, astfel incat sa putem termina si play-out-ul pe terenul de joc.Nu am o situatie in acest moment (n.r. - cu privire la cati jucatori apti de joc are Dinamo), nu au acuzat lipsa jucatorilor si intr-adevar au mici probleme pe ceea ce inseamna pregatirea acestora, ei au stat izolati in toata aceasta perioada, insa au inteles ca trebuie sa terminam competitia pe teren, sprijina aceasta idee in totalitate, au inteles ca trebuie sa respecte relatia contractuala pe care o avem cu EAD-ul (n.r. - detinatorul drepturilor TV)", a declarat Stefan, la Digi Sport.Meciul Academica Clinceni - Dinamo conteaza pentru etapa a VIII-a a Ligii I. Dinamo nu a mai jucat niciun meci din 12 iulie. La 16 iulie, au aparut cazuri pozitive de infectare cu noul coronavirus in lotul echipei "alb-rosii", numarul acestora ajungand la 21, dintre care 18 jucatori.Dinamo, penultima in clasament, mai are de jucat sapte meciuri din play-out-ul Ligii I, fata de numai trei cate mai au majoritatea celorlalte echipe.