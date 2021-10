Gol de pe altă planetă în prima ligă din Franța. Reușita anului în lume VIDEO

Metz a remizat, scor 1-1 (1-1), în meciul cu Saint Etienne, desfăşurat, sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a XII-a a campionatului francez Ligue 1.

Gazdele au deschis scorul, în minutul 9, prin Boulaya. Şapte minute mai târziu, Wahbi Khazri a reuşit, probabil, golul anului în Franţa. Din propria jumătate de teren, din afara cercului de la centru, mijlocaşul ofensiv tunisian, în vârstă de 30 de ani, a trimis o torpilă direct în poarta advesarilor, profitând şi de faptul că golakeeper-ul Oukidja era ieşit dintre buturi

Wahbi Khazri with goal of the season? From 68 meters! https://t.co/jDxfZ3arGi