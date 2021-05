S-a dat titlul si in Rusia; cine a castigat campionatul

Duminica, in etapa a XXVIII-a, Zenit a invins cu scorul de 6-1 rivala Lokomotiv Moscova.Cu doua etape inainte de finalul sezonului, Zenit are 61 de puncte, astfel ca nu mai poate fi depasita de Lokomotiv, care este pe locul doi, cu 52 de puncte.Zenit da si cei mai buni marcatori din campionat , iranianul Azmoun (19 goluri ), care e dorit in Serie A, si rusul Artem Dzubya (16 goluri).Cu 31 de puncte, echipa lui Eric Bicfalvi, ral, ocupa locul 12 si si-a asigurat mentienrea in prima liga.