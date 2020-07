Zenit a castigat, duminica, in deplasare, cu scorul 4-2, meciul cu Krasnodar, din etapa a XXVI-a a primei ligi ruse.Echipa antrenata de Serghei Semak nu mai poate fi ajunsa in fruntea clasamentului. Zenit a acumulat 62 de puncte, in timp ce formatia de pe locul al doilea, Lokomotiv Moscova, are 49 de puncte.