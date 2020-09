Zlatan Ibrahimovic suprinde din nou: "M-am nascut batran, dar voi muri tanar"

"Daca aveam 20 de ani, as fi marcat patru goluri , dar am 39 (n.r - la 3 octombrie).Sunt ca Benjamin Button: m-am nascut batran, dar voi muri tanar", a spus el.Formatia AC Milan, cu portarul Ciprian Tatarusanu pe banca de rezerve, a invins, luni, pe teren propriu, echipa Bologna, scor 2-0, in prima etapa din campionatul Italiei.Golurile au fost marcate de Zlatan Ibrahimovic, in minutele 35 si 51 - ultimul din penalti.Bologna a avut un jucator eliminat in minutul 88.