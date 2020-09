Kai Havertz a parasit cantonamentul nationalei Germaniei pentru a semna un contract cu Chelsea

Havertz, 21 de ani, este un jucator ofensiv polivalent si ar urma sa semneze un contract pe cinci ani cu Chelsea. Gruparea engleza va plati 80 de milioane de euro clubului Bayer, plus bonusuri de performanta.Kai Havertz este din 2010 la Leverkusen si a debutat in Bundesliga in 15 octombrie 2016. De atunci, el a jucat 118 meciuri in prima liga germana, marcand 36 de goluri Fotbalistul are sapte selectii la prima reprezentativa germana si un gol marcat.