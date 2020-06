Scandal urias la Dinamo: " Sticle de bere prin cantonament, jucau poker pe bani si aruncau galeti cu apa peste staff-ul medial"

Ziare.

"Mihai Popescu e mistocarul grupului si impreuna cu inca vreo trei baieti fac acolo cam ce vor. El se ocupa de atmosfera grupului. Trage pantalonii jos, pune piedici la antrenamente, toarna galeti cu apa peste staff-ul medical, chestii jenante.In plus, mai joci si poker pe bani, unii mai si pierdeau, cum sa le fie alora gandul la fotbal in ziua imediat urmatoare?Se incuiau in camera 6-7 jucatori , care stateau la poker pana dincolo de miezul noptii. Erau in special straini, care sunt si plecati acum. Si nimeni nu-i superviza in cantonament Mai scapau niste sticle de bere. Isi trimiteau oameni in afara cantonamentului sa-i aprovizioneze", spune Adrian Motoaca, fostul doctor al echipei, pentru Gazeta Sporturilor.