Cel mai frumos club de fotbal din lume

Perioada romantica a fotbalului s-a terminat brusc la finalul anilor '90 cand UEFA Champions League a devenit tot mai populara si banii dobanditi din drepturile de televiziune au umplut visteriile cluburilor de succes.

Un alt punct de cotitura a fost anul 2017 cand PSG a platit 222 milioane de € pentru Neymar rupand efectiv bariera ce pana atunci era "detinuta" de transferul din 2016 a lui Pogba de la Juventus la Manchester United pentru 93 milioane de lire sterline.

Dupa aceste momente suma de 100 de milioane de euro a devenit o chestie banala, fiind inregistrate mai multe transferuri in jurul acestui numar urias.

Fotbalul modern=BANI, BANI si iar BANI

Fotbalul modern=BANI, BANI si iar BANI



Insa exista oameni care vor bani si ii fac doar pentru a ajuta, pentru a face mult bine.

Unii dintre acestia au format in 1971 un club de fotbal numit Variétés Club de France cu scopul unic de a aduna bani pentru persoanele care au mai multa nevoie. Artisti, politicieni, fosti fotbalisti si vedete din toate domeniile se aduna sub culorile acestui club din arondismentul 15 al Parisului, concentrându-se pe divertisment și caritate.

Mai in gluma, mai in serios, hai sa facem un club pe bune

Variétés Club de France isi sărbătorește in acest an cea de-a 53-a aniversare. Totul a început în iunie 1971.

Ideea a fost concepută de René Fano, Lucien Felli, Georges Chelon, Michel Drehey, Jean-Pierre Yzerman, Eddy Biernat. Primul său meci a avut loc la 11 septembrie 1971, la Suresnes. Primul marcator al clubului a fost chiar unul dintre fondatori, René Fano.

Anul 1983 a adus unul dintre cele mai bune momente ale acestui club cand in cadrul unui turneu mondial, Variétés Club de France, a jucat un meci pe fiecare continent în decurs de o lună. In anii in care au urmat, acesti frumosi nebuni ai fotbalului au punctat cateva premiere mondiale, totul in sprijinul unor cauze nobile.

Cel mai lung meci de fotbal

Clubul se mandreste cu recordul mondial pentru cel mai lung meci de fotbal (inregistrat in Cartea Recordurilor Guinness), 35 de ore și 2 minute, la Anguém, în 1985.

Deasemenea in premiera, in anul 1993 au efectuat un turneu in Israel și Palestina jucand doua meciuri istorice la Ierihon și Tel Aviv. Aceste partide au fost incarcate de simbolism. Printre jucatorii care s-au oferit voluntari sa participe la aceste evenimente fara precedent se enumera si celebrul Michel Platini (castigator de Cupa Mondiala si Balon de Aur) sau tenismenul Yannick Noah.

Castigatorii Cupei Mondiale

In 1986, la Rio de Janeiro, în timpul celui de-al doilea turneu in aceasta tara au castigat titlul mondial al veteranilor! Astfel acesta echipa inedita a devenit a treia echipă franceză care a jucat pe acest teren legendar-Maracana, după Marseille și nationala Franței.

Singura echipa din lume ce a jucat "impotriva" Vaticanului

În 10 iunie 2009 VFC este întâmpinata la Vatican de Papa Benedict al XVI-lea. După ce au primit binecuvântarea papei, echipa a jucat un meci împotriva Gărzii Papale din Roma la centrul de antrenament al echipei AS Roma. Evident ca nu conteaza scorul sau cine a marcat, conteaza ca din nou VFC a adunat bani iar componentii ei s-au simtit bine punctand o noua premiera.

La multi ani, la multi bani!

Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a VCF, în octombrie 2021, a fost rândul lui Emmanuel Macron să își arate stima față de acest club, imbracand tricoul clubului la un meci la Poissy. Mai mult de atat presedintele a marcat din penalty. Ziua festiva s-a încheiat cu un dineu de gală la Palatul Élysée, gazdele fiind cuplul prezidențial.

Povestea continua

Saptamana trecuta Emmanuel Macron și-a pus din nou ghetele de joc pentru Variétés Club de France. El a fost însoțit de legende ale fotbalului, ca Eden Hazard și Didier Drogba. Cu toate acestea, președintele nu a primit cele mai multe laude în această după-amiază de miercuri la Plaisir (Yvelines). Această onoare i-a revenit lui Didier Deschamps, presedintele fundației si selectionerul nationalei Frantei, care a primit un cec în valoare de 57 500 de euro din vânzările legate de eveniment.

Echipa adversa a fost condusa din afara terenului de Arsene Wenger, ex Arsenal si i-a avut printre altii pe teren pe Christian Karembeu, Emmanuel Adebayor Sonny Anderson, Samuel Eto'o și El Hadji Diouf.

La final Marcel Desailly, fostul fundas de fier al nationalei Frantei si a lui Marseille sau Chelsea a declarat razand: "Președintele? A jucat intens si disciplinat în rolul său de mijlocaș defensiv. Și a si marcat, vă vine să credeți? Este cel mai bun jucător al meciului: ))".

La final Marcel Desailly, fostul fundas de fier al nationalei Frantei si a lui Marseille sau Chelsea a declarat razand: "Președintele? A jucat intens si disciplinat în rolul său de mijlocaș defensiv. Și a si marcat, vă vine să credeți? Este cel mai bun jucător al meciului: ))".