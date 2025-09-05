Cele mai populare competiții din lumea fotbalului

Există o mulțime de motive pentru care iubim fotbalul, iar unul dintre ele este și existența a o mulțime de competiții care ne oferă oportunitatea de a ne bucura de meciuri care mai de care mai spectaculoase.

În acest articol ne propunem să facem un rezumat a celor mai populare competiții din lumea fotbalului.

1. Premier League – campionatul din Anglia

Oricât de mulți suporteri vei întreba, majoritatea îți vor spune că Premier League este cel mai spectaculos campionat de fotbal din lume. Noi suntem de acord cu ei.

Este vorba despre prima scenă a fotbalului englez. Cu echipe precum Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham și nu numai, aproape fiecare meci este un derby în acest campionat.

Media de spectatori care asistă la meciurile din prima ligă a Angliei este de aproape 40.000, ceea ce este o dovadă clară că fotbalul practicat în această țară este cu adevărat spectaculos.

Urmărește și tu meciurile de fotbal din acest campionat și cel mai probabil că îți vei găsi imediat o echipă favorită.

Chiar și echipele mici au o istorie bogată în spate, orgolii și rivalități, așa că nu există meci care să nu ofere spectacol.

2. Champions League

Cunoscută și cu numele de Liga Campionilor UEFA, această competiție a apărut în anul 1955. Participă 76 de echipe, cele mai bune din campionatele UEFA, însă trofeul ajunge doar la una singură!

Este competiția favorită a celor de la Real Madrid, aceasta adunând 14 trofee până în prezent.

Este o competiție care ne oferă multe derby-uri interesante dar și surprize pe care nimeni nu le-ar fi prevăzut. Fiecare meci este ca o finală, iar meciul în urma căruia este oferit marele trofeu intră, cel mai adesea, în istoria fotbalului.

Ori de câte ori este un meci de Liga Campionilor la TV, nu ar trebui să îl ratezi. Iar dacă ai ocazia de a asista la un astfel de meci direct pe stadion, atunci suntem siguri că va fi o experiență de neuitat.

3. Campionatul Mondial de Fotbal

Toată lumea este cu ochii pe Campionatul Mondial de Fotbal, atunci când el are loc, indiferent că sunt fani ai acestui sport sau nu.

De altfel, ce poate fi mai palpitant decât să îți urmărești echipa națională luptându-se cu cei mai buni jucători din lume?

Este de departe cea mai importantă competiție din lumea fotbalului, având loc o dată la 4 ani. A luat naștere în urmă cu 93 de ani, în anul 1930 iar pentru a prinde unul dintre cele 32 locuri eligibile pentru turneul final se luptă 211 de echipe naționale. Așa-i că sună interesant?

Brazilia este țara cu cele mai multe turnee câștigate, de-a lungul timpului obținând 5 trofee. Mai apoi, urmează selecționatele Germaniei și Italiei, care au câte 4 trofee.

Campionatul Mondial ne oferă adesea o mulțime de meciuri de fotbal spectaculoase, cu întoarceri de scor neașteptate dar și cu jucători care ies din anonimat pentru a deveni adevărate vedete.

Așa se face că în urma acestei competiții se fac mai multe transferuri, în funcție de performanțele jucătorilor.

Din păcate, România nu mai reușește să se califice la această competiție așa că suporterilor români nu le rămâne decât să își găsească o altă favorită și să parieze pe meciurile pe care le găsesc mai atractive.

De subliniat este și faptul că ofertele caselor de pariuri sunt foarte atractive în perioada desfășurării acestei competiții, așa că poți primi foarte ușor un bonus pariuri pe care să îl folosești mai apoi pentru a paria pe meciurile pe care le urmărești.

4. Campionatul European de Fotbal

La fel precum Campionatul Mondial, ediția europeană a acestei competiții are loc din 4 în 4 ani. 52 de echipe se luptă în calificări însă doar 24 ajung în grupe.

Fiind înființat în urmă cu 65 de ani, Campionatul European își propune să ne arate care este cea mai bună națională de fotbal din Europa.

Până în prezent, Germania și Spania sunt specialistele competiției, ambele având câte trei titluri. România a participat la 5 ediții, ultima participare fiind la campionatul din 2016.

Ultima ediție, cea din 2020, a fost și cea mai spectaculoasă, marcându-se 142 de goluri în toate meciurile. Gândindu-ne că nu mai durează mult până când vom avea ocazia să urmărim derby-uri europene importante, emoția deja ne cuprinde!

Nu ne rămâne decât să sperăm că nu ne va scăpa și această ediție de campionat ci va participa și România, astfel încât să trăim la intensitate maximă fiecare meci, așa cum multora dintre noi ne este dor să facem.

5. Europa League

Pentru că Liga Campionilor oferă prea puține locuri în comparație cu numărul echipelor de fotbal dornice să producă fotbal la un nivel spectaculos, astfel încât să obțină un trofeu important, a fost necesară o a doua competiție europeană.

Desigur, între timp există și o a treia competiție, însă nu credem că merită inclusă în articolul nostru.

A fost creată în 1971, pe când era cunoscută cu numele de Cupa UEFA. Trecerea la denumirea de UEFA Europa League a fost făcută în 2009, atunci când s-a făcut și o modificare de format.

Sevilla este specialista acestei competiții, având nu mai puțin de 6 titluri de campioană.

De altfel, echipele din Spania îndrăgesc această competiție, existând alte echipe precum: Atletico Madrid, Real Madrid, Valencia sau Villarreal care împreună au adunat alte 7 trofee.

