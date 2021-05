"A cazut un mit." Ce a spus antenorul Edi Iordanescu despre meciul pierdut de CFR Cluj cu Sepsi

"Adversarul are respectul nostru. Trebuie sa acceptam acest moment, desi nu ne place. A venit in cel mai prost moment posibil pentru noi. Adversarul merita respectul nostru. Noi am fost intr-o zi in care efectiv am simtit ca am vrut, dar n-am putut. Am creat prea putin. N-am avut nici inspiratie si din pacate si un pic de sansa. Cu putina sansa probabil puteam sa salvam un punct, mai mult nici un meritam.Partea buna este ca suntem in continuare la mana noastra si e bine ca a cazut un mit. Toata lumea acuza. Daca era vreo urma de relatie intre cele doua echipe, nu s-ar fi intamplat ce s-a intamplat astazi. CFR-ul a jucat, joaca si va juca toate meciurile pe teren. Trebuie sa avem tarie de caracter, sa aratam personalitate. Trebuie sa ne ridicam si sa continuam", a spus Iordanescu pentru posturile care transmit Liga 1 Formatia CFR Cluj a fost invinsa, luni, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de echipa Sepsi Sfantu Gheorghe, intr-un meci din etapa a saptea a play-off-ului Ligii I. Golul a fost marcat de Safranko '41.