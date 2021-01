Gigi Becali trebuie sa scoata urgent banii. FCSB, aproape de depunctare din cauza unei datorii

Fotbalistul trebuie sa primeasca suma de 45 000 de euro, dar pana acum nu a primit nimic."Azi era termenul limita, pana azi trebuiau sa plateasca banii . Din ce stiu, nu s-au platit banii.Banuiesc ca urmeaza o amenda si, din ce am inteles, se intra in cele 14 zile pana la depunctare.Ei au avut termen limita de plata azi, nu au platit si acum mai au 14 zile la dispozitie, dupa care vor fi depunctati. Asta stiu de la avocati", a spus Adi Popa pentru Digisport Fotbalistul a dat clubul FCSB in judecata dupa ce a fost trimis fortat in somaj tehnic, atunci cand a inceput pandemia de coronavirus.Adi Popa a castigat procesul intentat la comisiile federale.CITESTE SI: