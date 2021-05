Unde ar putea pleca Edi Iordanescu dupa ce a luat titlul cu CFR Cluj

Antrenorul roman are doua oferte pe masa din strainatate.Iordanescu junior este dorit in Grecia de AEK Atena, anunta presa elena.Echipa lui Ionut Nedelceanu a ramas fara tehnician, iar venirea antrenorului roman este privita cu ochi buni la AEK. Grecii vor sa atace titlul de campioana in sezonul viitor cu Edi Iordanescu pe banca tehnica.Aceasta nu este insa singura oferta venita pe adresa romanului.Edi Iordanescu are o propune avantajoasa si din zona Golfului, cu 1,5 milioane de euro salariu pe sezon, scrie Prosport Titlul castigat cu CFR Cluj este primul din cariera lui Iordanescu junior. Cel mai vehiculat nume pentru a-i lua locul la echipa campioana este Costel Galca