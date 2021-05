Marius Croitoru de la Botosani si-a distrus proprii jucatori dupa rasturnarea de scor de la Clinceni. "Niste nesimtiti. Nu am vazut asa ceva de 30 de ani"

Echipa moldoveana a condus la pauza cu 3-1, insa dupa pauza a primit 3 goluri si a pierdut meciul din Ilfov."Nu am explicatii, nu pot sa cred ca am patit asa ceva, sunt de 30 de ani in fotbal, nu am vazut asa ceva pana in acest moment! Nu e vorba de lejeritate, asta e un cuvant frumos, eu merg mai sus, e nesimtire! Consider ca le-am oferit toate conditiile sa se concentreze la fotbal, s-au crezut prea devreme invingatori insa.Nici nu mai pot sa strig de pe margine, este o palma grea data mie, in primul rand, apoi celor care investesc in acest club. Acum o sa le fac un program dur. Nu iau decizii radicale, dar vor plati scump! E si greseala mea pentru ca am crezut in unii jucatori ", a declarat Marius Croitoru la Digisport.In clasamentul play-off-ului Ligii 1, Academica Clinceni este pe locul 6, cu 29 de puncte, in spatele echipei FC Botosani, care este pe pozitia a cincea, cu 31 de puncte.