O echipa din play-off se dezmembreaza. Plecari masive in ultimele zile

"Clubul Sepsi OSK si jucatorul Florin Stefan au decis, de comun acord, incetarea raporturilor contractuale dintre cele doua parti. Fundasul, in varsta de 25 de ani, a evoluat pentru echipa noastra din iulie 2018.Cu aceasta ocazie, ii multumim jucatorului pentru evolutiile avute in tricoul Sepsi OSK si ii uram mult succes in continuare in cariera!", este anuntul gruparii.Sepsi s-a mai despartit in ultimele doua zile de Simone Rapp, Rachid Bouhenna si Bryan Nouvier.