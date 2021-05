S-a incheiat sezonul din Liga 1. Cine merge in Champions League si in noua competitie europeana, Conference League

Clasamentul final al play-off-ului: 1. CFR Cluj - 54 de puncte (campioana), 2. FCSB - 45, 3. Universitatea Craiova - 41, 4. Sepsi - 40, 5. Academica Clinceni - 33, 6. FC Botosani - 31.Clasamentul final al play-out-ului: 1. Chindia Targoviste - 36 de puncte, 2. Gaz Metan Medias - 32, 3. FC Viitorul - 32, 4. UTA Arad - 32, 5. Dinamo - 31, 6. FC Arges - 31, 7. FC Voluntari - 28, 8. FC Hermannstadt - 26, 9. Astra Giurgiu - 24, 10. Poli Iasi - 20.Echipa campioana CFR Cluj va evolua in primul tur preliminar al Ligii Campionilor; FCSB si CS Universitatea Craiova, ocupanta locului 2, respectiv castigatoarea Cupei Romaniei, vor evolua in al doilea tur preliminar al nou-infiintatei competitii Conference League. Chindia Targoviste si FC Viitorul joaca, joi, de la ora 20.30, in barajul pentru Conference League.Invingatoarea va evolua, la 30 mai, la Sfantu Gheorghe, pentru un loc in Conference League cu Sepsi, locul 4 in play-off. Castigatoarea barajului pentru Conference League va evolua tot in al doilea tur preliminar.Poli Iasi, locul 16, si Astra Giurgiu, locul 15, au retrogradat in Liga a II-a. Dunarea Calarasi (locul 4 in Liga a II-a) - FC Voluntari (locul 13 in Liga I) si CS Mioveni (locul 3 in Liga a II-a) - FC Hermannstadt (locul 14 in Liga I) sunt meciurile din mansa tur a barajului de mentinere/promovare in Liga I si sunt programate sambata. Intalnirile retur vor avea loc la 2 iunie. Formatiile invingatoare din aceasta dubla mansa vor evolua in Liga I sezonul viitor.