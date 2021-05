Supriza mare in Liga 1. Universitatea Craiova, invinsa acasa de FC Botosani intr-un meci cu trei eliminari. Oltenii sunt la a treia infrangere consecutiva

Craiova a avut doi jucatori eliminati, unul, Vatajelu, pentru doua cartonase galbene, si celalalt, Bancu, pentru ca l-a calcat pe Florescu, aflat la pamant, apoi a vrut sa-i dea un cap in figura lui Jonathan Rodriguez.De la oaspeti a fost elimiant Tiganasu, pentru doua galbene. In tribune, oficialul oltenilor Silvian Cristescu a fost aproape de bataie cu membri ai delegatiei oaspete.Au marcat: Dan Nistor '25 (p), A. Ivan '57 / Al Mawas '8, Chindris '45+3, Enrico Papa '870-1, min. 8: Caia a centrat, Balasa a deviat balonul spre poarta, dar ultimul care a atins balonul inainte sa ajunga in plasa a fost Al Mawas, aflat intr-o pozitie suspecta de ofsaid;1-1, min. 25: Braun l-a faultat in careu pe Baiaram, iar arbitrul a dictat penalti. Dan Nistor a transformat lovitura de la 11 metri;1-2: min. 45+3: Jonathan Rodriguez a centrat de pe partea stanga, dintr-o lovitura libera si Chindris a marcat usor cu capul, profitand de iesirea gresita a lui Pigliacelli;2-2, min. 57: Andrei Ivan a marcat spectaculos, cu capul, de la 11 metri, dupa o centrare a lui Capatana, de pe partea dreapta;2-3, min. 87: Enrico Papa a marcat din voleu, din sase metri, dupa o centrare a lui Al Mawas, de pe partea dreapta.Silvian Cristescu si membri ai delegatiei oaspetilor au avut un conflict verbal spre finalul primei reprize, fiind nevoie de interventia stewarzilor pentru a-l scoate pe oficialul craiovenilor din tribuna.Au evoluat urmatoarele echipe:Craiova: Pigliacelli - Vatajelu, Balasa (Tudorie '71), M. Constantin, Bancu - Mateiu, Nistor (Ofosu '62) - Campanu (Capatana '46), Cicaldau, Baiaram (Screciu '71) - A. Ivan. Antrenor Marinos Ouzounidis;Botosani: Hankic - Braun, Chindris, Meleke, Tiganasu - Florescu, J. Rodriguez, Ongenda (Papa '76) - Al Mawas (M. Roman), Tircoveanu (Seroni '76), Caia (Fili '21, Patache '46). Antrenor Marius Croitoru.Cartonase galbene: Vatajelu '17, '45+1, Nistor '19 / Tiganasu '17, '37, Braun '24, Tarcoveanu '35, Florescu '59. J. Rodriguez '83, Al Mawas '89.Cartonase rosii: Vatajelu '45+1, Bancu '83 / Tiganasu '37.Arbitri: Marian Barbu - George Neacsu si Bucsi Imre-Laszlo - Florin Andrei;Observator de arbitri : Andrei Ionita.Clasament: 1. CFR Cluj - 45 de puncte, 2. FCSB - 43, 3. Universitatea Craiova - 37, 4. Sepsi - 33, 5. FC Botosani - 31, 6. Academica Clinceni - 25.Etapa se va incheia luni, cu meciurile CFR Cluj - Sepsi (ora 19.00) si FCSB - Academica Clinceni (ora 21.30).