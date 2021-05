Momente emotionante la Craiova. Sotia lui Ilie Balaci a plans in hohote la debutul nepotului sau pentru Universitatea Craiova, in Liga 1

Mama si bunica lui, sotia lui Ilie Balaci , au fost prezente pe stadionul Ion Oblemenco si au fost vizibil emotionate de debutul lui Atanas, plangand minute in sir.Nepotul fostului mare jucator a intrat pe teren in minutul 88 al meciului Universitatea Craiova si Academica Clinceni.Nu a apucat sa faca prea mult pe teren.S-a terminat 0-0, iar Universitatea Craiova termina sezonul in Liga 1 pe locul 3.