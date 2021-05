Meci dramatic in barajul pentru Conference League. Cine joaca finala pentru Europa

Au marcat: Daniel Popa '6, Vadim Rata '64 / Andrei Artean '38, Ely Fernandes '49, Juvhel Tsoumou '86Chindia: Aioani - C. Dinu, Fomba (Mitrea '78), Celea, Kocic (Corbu '55) - Martac (Neicutescu '55), Rata, Dumitrascu, Serban (Yameogo '43) - D. Popa, D. Florea. Antrenor: Emil Sandoi Viitorul : Cojocaru - Gradinaru, Mladen, Dobrosavlevici, Marquinhos Pedroso (Buta '90) - Artean, Grameni, Matis (Haita '71) - Chitu (Tsoumou '60), Ely Fernandes (Georgescu '90), Jo Santos (Dussaut '70). Antrenor: Catalin AnghelCartonase galbene: Dinu '35, Rata '35, Martac '52 / Haita '71, Cojocaru '89Arbitri: Istvan Kovacs - Vasile Marinescu, Mihai Marius Marica - Marian BarbuObservator: Irina MirtAmbele echipe vin din play-out-ul Ligii I.FC Viitorul va juca, duminica, la Sfantu Gheorghe, pentru un loc in Conference League cu Sepsi, locul 4 in play-off.