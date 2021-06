Amenzi de zeci de milioane de euro pentru cluburile engleze care au fondat Super Liga europeana

Arsenal, Chelsea , Liverpool, Manchester City Manchester United si Tottenham au fost de acord sa plateasca amenzi de cate 20 milioane lire sterline si sa accepte o penalizare de 30 puncte daca in viitor se vor mai alatura unei competitii neautorizate.Super Liga a fost lansata in luna aprilie de 12 cluburi de elita, dar proiectul a esuat in numai 48 de ore in urma uriaselor presiuni din partea fanilor, guvernelor, jucatorilor si antrenorilor. Dintre cele 12 cluburi, doar Real Madrid Barcelona si Juventus Torino mai sustin proiectul, lucru pentru care risca sa fie sanctionate de UEFA